Gli è capitato un po’ quello che è successo ad Hakimi. Lui in compenso non ha saltato nessuna partita e ci sarà a San Siro per la trasferta con il Milan. Gianluca Mancini ieri era risultato positivo al coronavirus ma ha comunicato sul suo profilo Instagram di essere risultato negativo ad altri due tamponi effettuati in queste ore. Un finto positivo dunque e ora si prepara alla sfida della Roma contro i rossoneri.