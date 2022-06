Marchetti: “Koulibaly-Juve? Ecco com’è la situazione. Mertens e Osimhen…”

Koulibaly alla Juve? Credo che non sia una pista così comoda intanto perché la Juventus sta cercando un difensore, ma non è la priorità. Koulibaly farebbe sicuramente comodo, ma se il club dovesse scegliere come spendere i soldi adesso, non prenderebbe il difensore. E' stato 9 anni a Napoli per cui credo che il calciatore prenderebbe in considerazione più n’altra destinazione. Per me oggi la Juventus non rappresenta un’opzione concreta per Koulibaly. Ad oggi neanche il Barcellona per la questione del tetto ingaggi. Il mercato ce l’ha Koulibaly, ma bisogna vedere quanti arriveranno con i soldi in mano. Mertens alla Roma? Non credo che ne abbiano mai parlato. Osimhen? Bisogna capire se il Napoli lo venderà, perché parliamo di cifre importanti e l’Arsenal che era una delle squadre interessate non è andata in Champions League. Non mi preoccuperei troppo del discorso della sostituzione di Osimhen, la società ha dimostrato di avere un certo gusto nella scelta di attaccanti. Il Napoli ha bisogno di giocatori sulla trequarti. È vero che c’è Kvaratskhelia, però uno come Bernardeschi può essere utile perché sa giocare in tutti e tre i ruoli dietro la punta, è molto duttile".