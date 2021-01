Marcoré: “Inter favorita per lo scudetto. Squadra completa e Conte è un mastino”

Il noto Neri Marcorè tifa Juve, ma dice che quest’anno è l’Inter ad avere più chance di vincere lo scudetto. A Skysport ha sottolineato: «Questo Milan sta sorprendendo per continuità, risultati e gioco. Ma se dovessi puntare un euro lo punterei sulla vittoria finale dei nerazzurri. Perché è una squadra più matura e completa e ha in Conte un mastino che non molla un cm. Ci sta in linea generale che la Juve debba mollare lo scudetto dopo nove vinti. Fino alla fine però si giocherà, ci sono tantissime partite. Non so se perdendo questa sera contro il Milan dovremo dire direttamente addio alla corsa scudetto».

(Fonte: SS24)