Atalanta, Marino: “Zapata, non affretteremo i tempi. Malinovskyj? Speriamo…”

Il dirigente del club bergamasco ha parlato dei due giocatori: uno infortunato alle prese con il recupero e l'altro in difficoltà per la guerra in Ucraina

Eva A. Provenzano

Prima della gara di ritorno degli ottavi di EL contro il Bayer Leverkusen, Umberto Marino, dg dell'Atalanta ha parlato di due calciatori in particolare. Uno è Zapata, in estate vicino all'Inter, ora infortunato e alle prese con un lungo recupero. L'altro è Malinovskyj, giocatore ucraino che sta vivendo un momento delicato a causa della guerra imposta dalla Russia al suo Paese.

«Duvan sta continuando il suo percorso, siamo ottimisti ma non vogliamo anticipare i tempi. Quando sarà posto al cento per cento tornerà in campo. Malinovskyj come sta? L'Atalanta è una grande famiglia. Sta abbracciando Ruslan e i suoi cuori cercando di stargli vicino. Sta vivendo un momento molto molto difficile, gran parte della sua famiglia è in Ucraina e speriamo che trovi le forze e le energie mentali soprattutto per fare del suo meglio e dimenticare almeno per questi novanta minuti il dramma che sta vivendo», le parole del dirigente del club bergamasco.

Il giocatore colombiano potrebbe, secondo Skysport, rientrare in gruppo per metà aprile. Ilicic ieri ha svolto parte del lavoro sul campo e nelle prossime due settimane anche lui conta di poter tornare ad essere a disposizione per la fase cruciale della stagione.

(Fonte: SS24)