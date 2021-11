Mario Rui: “Scudetto al Napoli? Presto. Inter, grande squadra. Le big…”

Il difensore a Kiss Kiss ha parlato delle possibilità della sua squadra di vincere il titolo con Spalletti

Mario Rui, terzino del Napoli, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato della sfida di EL contro il Legia. I suoi compagni sono partiti per Varsavia, lui è rimasto ad allenarsi a Napoli e ha rivelato: «Il segreto della nostra squadra è il lavoro di tutti i giorni, l'unione e l'impegno per costruire il nostro futuro nel migliore dei modi. Spalletti sta dando fiducia e consapevolezza a tutti».

«Riuscire a difendersi bene è importante per poter vincere le gare. In avanti abbiamo grande potenziale. Scudetto? Credo che l'Intersia una grande squadra ed è campione d'Italia. La strada è lunga e le diverse big del campionato si possono inserire nella corsa al titolo. Non so se sarà possibile superare quota 91. Ce la metteremo tutta per conquistare un traguardo che tutti i nostri tifosi desiderano e sognano, dico solo che daremo il massimo e mi fermo qui», ha concluso il calciatore.