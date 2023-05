Masala (GdS): “Inter, Milan e Juventus: mai visto un flop così imbarazzante in campionato”

"E le cinque stelle stanno a guardare: tre sono della Juventus, più una a testa per Milan e Inter. Le grandi storiche del nostro calcio sono tutte e tre sicure di non vincere lo scudetto a sei giornate dal termine del campionato: così dice l’aritmetica elementare, non un algoritmo. Ognuna ripete ai loro tifosi «Scusate l’anticipo», un triplo flop mai come stavolta vistoso e imbarazzante. Il Napoli delle meraviglie fa i conti alla rovescia per lo scudetto sospeso".

"Applausi a scena aperta ai nuovi campioni d’Italia, ma le tre corazzate del Nord ce l’hanno messa tutta per riuscire nell’impresa al contrario, cioè non provare nemmeno un brivido alle ultime battute. Nel 2023 nessun batticuore, nessun sussulto da rimonta, né rabbia né orgoglio, quasi come se tutto fosse legato a un copione ineluttabile. Sì, ogni tanto le tre big hanno tirato fuori fiammate, ma nulla che potesse far sentire in pericolo la battistrada. Le solite note al massimo hanno fatto da ancelle alla capolista, come dimostrano i distacchi ingombranti".