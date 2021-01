Milan, Massara: “Mercato per essere sempre competitivi. Scudetto? No, lotta Champions serrata”

Il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ha parlato in collegamento ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della sfida contro l’Atalanta a San Siro: “Il Milan vuole competere fino alla fine nelle 3 competizioni in una stagione come questa con la variabile del Covid e l’incidenza degli infortuni molto alta. vogliamo essere pronti e poter dare scelte al mister per poter andare più in fondo possibile in tutte e tre le competizioni. Vice Hernandez? In questo momento credo che le entrate siano terminate. Mancano 10 giorni e vedremo se ci saranno opportunità. Ma al momento lo ritengo improbabile. Riscatto Tomori? Si cerca sempre di poter avere un diritto di riscatto. Qualche volta non è possibile e pur di avere il giocatore ci si rinuncia. Abbiamo dovuto combattere abbastanza per Tomori, siamo convinti che ci possa aiutare, ha caratteristiche diverse dai difensori in organico. Ha nella velocità e nell’aggressività caratteristiche che i nostri hanno in maniera meno spiccata, ma siamo contenti di Kjaer, Romagnoli, Gabbia, Kalulu e Musacchio. Ci riteniamo al completo e siamo fiduciosi. Stasera ci aspettiamo una partita molto difficile. Mercato per lo scudetto? No, per essere competitivi in tutte le partite. A causa di infortuni e Covid ci siamo trovato davanti a grandi emergenze, in cui il mister ha saputo affrontare valorizzando gli elementi in rosa. Ci troviamo in un campionato in cui la lotta per la Champions League è serrata e dovremo fare il massimo”.