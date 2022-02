Mauro: “La Juve può arrivare in Champions ma Inter e Milan fuori target perché…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha parlato così di Juventus in ottica rincorsa Champions

«Con i soldi che hanno speso sul mercato invernale è quasi obbligata. Non andare in Champions sarebbe davvero una tragedia: ricordiamo anche che Pirlo è stato esonerato anche se è entrato nelle prime quattro. Obbligata ma non facile: a Milan e Inter hanno rose adatte per non perdere troppi punti e l’impianto di Atalanta e Napoli mi pare collaudatissimo. Gasperini lo ha da anni, Spalletti lo ha trovato in fretta».