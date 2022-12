Mauro: “Roma, ecco perché Mourinho ha sacrificato Karsdorp in quel modo”

“Mourinho? È uno dei migliori a studiare tutte le possibili manovre per fare anche solo un punto in più e mi piace tantissimo. Lui è a disposizione del suo dovere, far arrivare la squadra più in alto possibile. Così era Trapattoni, uomo umile a disposizione dei giocatori, pronto a tirare fuori il massimo da tutti. E questo Mourinho fa alla Roma per provare a lottare per la Champions League. Ha sacrificato pure Karsdorp per vedere se riesce a smuovere qualcosa”, le sue parole.