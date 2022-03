Mazzarri: “C’era rigore su Lovato. Non c’è? Vorrei vedere al contrario se il VAR…”

Alla fine della partita con il Milan, l'allenatore del Cagliari era arrabbiato per un penalty che secondo lui non è stato concesso per un fallo di Maignan

Eva A. Provenzano

Alla fine non ha visto la discussione nata in campo, pare per cori razzisti, ma era arrabbiatissimo per una sconfitta. E anche per quello che a lui è sembrato un rigore non assegnato. Le parole di mister Mazzarri dopo la sconfitta del suo Cagliari contro il Milan, ai microfoni di DAZN, sono state queste:

-Partiamo dal parapiglia in campo mister, lei lo ha visto, per ricostruire quanto successo?

In realtà sono andato via negli spogliatoi. Ero arrabbiatissimo perché pensavo che nel finale ci fosse un rigore per noi per un cazzotto dato dal portiere del Milan a Lovato. Ero arrabbiato per quella decisione lì, ero parecchio arrabbiato. Maignan sbaglia l'intervento, il nostro giocatore è stato colpito alla testa e non ve lo scordate che è stato anche soccorso. Per me questo è rigore, se non si dà... andiamo avanti.

-Marelli dice che è scontro di gioco...

Così è se vi pare. Vorrei vedere se al contrario non fosse andato a rivederlo al VAR. Se Marelli avrebbe detto le stesse cose. Con un cazzotto in testa è rigore. Ma per un me un cazzotto in testa è rigore da regolamento. Quando uno da un colpo all'altro in area di rigore e non prende la palla è un rigore. C'è la discrezionalità ma Lovato resta a terra e viene soccorso. Va bene così. Il pallone lo tocca Lovato e Maignan prende la testa, quindi ditemelo voi: ha preso un bel nocchino, sembra un pugile che prende il cazzotto e gira la faccia. Se questo rigore va bene così. Proviamo ad uscirne? Tanto Marelli ha detto... Ma vi ringrazio che registrate quello che dico... Un cazzotto in testa ad un giocatore che la prende di testa è rigore.

-Come ci arrivate al finale di stagione?

Abbiamo creato poche occasioni in base al volume di gioco espresso. Ma giocavamo contro la prima, si può fare meglio in fase realizzativa, loro sono tutti campioni. Ma se giochiamo tutte le partite come oggi, ci leviamo dalla zona salvezza anche prima del finale. Ma quando non vediamo le big tendiamo a giocare con meno attenzione, dobbiamo stare attenti su questo. Bisogna essere sempre quelli di oggi e non ci saranno problemi, ci serve continuità. Abbiamo corso e pressato, loro sono più forti tecnicamente. Oggi ci manca un punto, perché gli episodi condizionano le partite. E questo rigore se ci fosse stato magari lo segnavamo, un punto in più poteva aiutare. Poi c'è stata anche una traversa.

-L'interpretazione corrente di questi episodi è questa in questo momento. Questa è la lettura, su quella soggettiva poi possiamo discutere...

Magari il VAR vede un'altra immagine, se l'avessero vista quella del mio giocatore è un colpo netto sulla testa e quindi per me questo è sempre rigore. Magari sono cambiate le regole da poco, ma mi sembra strano sui falli clamorosi.

(Fonte: DAZN)