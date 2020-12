Ha rescisso il suo contratto con l’Inter in estate ed è ancora in cerca di una squadra. Asamoah potrebbe diventare un’idea per il Genoa. Lo dicono a Skysport. Sottolineano che nella sede del club rossoblù c’è stato un incontro con il procuratore del giocatore. L’ex esterno nerazzurro svincolato può portare esperienza a Ballardini e la società di Preziosi starebbe pensando di metterlo sotto contratto.

(Fonte: Skysport)