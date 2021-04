Mercato, dove giocherà Belotti l’anno prossimo? I bookies la vedono così

Andrea Belotti è uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. I bookies quotano le pretendenti al centravanti granata

Più Milan che Roma per Andrea Belotti. L’offerta sul piatto da 25 milioni di euro premia i rossoneri nella prima valutazione dei betting analyst sul futuro dell’attaccante granata.

In lista spunta anche un altro nome di lusso, quello del Napoli, che pure nelle scorse settimane aveva sondato il terreno per l’attaccante: il colpo, riferisce Agipronews, pagherebbe 7,50, in doppia cifra invece la sorpresa Atalanta (15,00).