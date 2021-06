Calhanoglu all’Inter, i dubbi dei tifosi del Milan sulla società: prestiti a fine mercato

Un mercato fatto di opportunità, ma anche di improvvisi cambi di maglia all'interno della stessa città. Il passaggio di Calhanoglu all'Inter ha sollevato nuovi dubbi nei tifosi rossoneri per quanto concerne la società e il mercato di questa...

Calhanoglu all'Inter, dopo il mancato rinnovo con il Milan, ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi rossoneri. Il Corriere della Sera sintetizza i dubbi dei tifosi milanisti con queste parole: "Dopo aver perso due giocatori a parametro zero, la giuria dei tifosi si spacca in due partiti, fra chi appoggia la linea della società ferma nel non piegarsi ai ricatti degli agenti e chi coltiva perplessità per trattative iniziate tardi e non andate a buon fine. Ecco perché c’è già chi trema al pensiero di veder sfumare anche Kessie, il cui contratto scadrà il prossimo anno: la forbice fra la richiesta del centrocampista — che punta a uno stipendio da 6 milioni — e l’offerta dei manager rossoneri che si fermano a 4, manda in fibrillazione la gente del Diavolo".