Milan, Brahim Diaz: “Non ho paura di indossare la 10. Lo scudetto…”

Le parole del giocatore che ha deciso la gara di Marassi tra i rossoneri e la Sampdoria

Al termine del match vinto dal Milan in casa della Sampdoria, Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto una bella prestazione. Dobbiamo migliorare, ma è l’inizio del campionato. L’importante era vincere. Tutti lottiamo insieme e in campo lo spirito è quello giusto. La squadra fa sempre qualcosa in più. Con questo spirito faremo grandi cose. La 10 del Milan è importante, ma non ho paura e sono felice di essere qui. Scudetto? Pensiamo partita dopo partita. Siamo il Milan".