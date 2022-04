Calabria: “Inter è forte e si è visto. Il Milan non deve abbattersi. Crediamo nello scudetto”

Il giocatore rossonero ha parlato alla fine della semifinale persa contro la squadra nerazzurra per tre a zero

Eva A. Provenzano

Davide Calabria, ai microfoni di Skysport, dopo la sconfitta contro l'Inter nel derby che valeva la finale di Coppa Italia, ha detto la sua sulla sfida: «Sicuramente un po' di rabbia c'è. Non era il risultato che ci aspettavamo e non c'è stata neanche tutta questa differenza. Però dobbiamo voltare subito pagina e pensare ad una gara importantissima come quella di domenica. Mangiarsi le mani questa sera va bene, ma dobbiamo rialzarci subito. Dobbiamo essere più fiduciosi e concreti. Dovevamo far meglio in alcune occasioni. Il risultato è pesante ma per quello che abbiamo fatto vedere non lo meritavamo. Dobbiamo ripartire con fiducia, ovviamente. Senza farci abbattere, mancano poche partite e dobbiamo rialzarci subito».

-Pioli di solito non protesta, Handanovic non ha protestato in campo per il fuorigioco: ci racconti come è andata?

I giocatori dell'Inter chiedevano fallo di mano. Sinceramente ho rivisto le immagini ma chiedevano un fallo di mano che non c'era. Handanovic non poteva mai prendere quella palla e per noi era gol. Hanno protestato per fallo di mano che non c'era. È andata così.

-Poche occasioni concretizzate...

Siamo una squadra, difendiamo e attacchiamo tutti. Possono segnare tutti, ma è un periodo un po' così. Le occasioni ci sono state ma sono stati bravi loro e bisogna fare i complimenti a loro ogni tanto. Sono una grande squadra e si è visto, noi potevamo fare di più e potevamo essere più decisi, più abili nella conclusione. Non dobbiamo abbatterci, essere decisivi quando calciamo e dobbiamo cercare sempre il gol.

-C'è una favorita per lo scudetto nonostante voi siete avanti con l'Inter che ha una gara in meno o è 50 e 50?

Noi ci crediamo, questa è l'unica cosa che posso dire.

(Fonte: SS24)