Milan, intervento al ginocchio per Calabria: ecco i tempi di recupero

L'esterno destro rossonero dovrà guardare i compagni da fuori per qualche settimana

Davide Calabria si è sottoposto in giornata all'intervento al ginocchio destro per risolvere la lesione del menisco mediale del ginocchio destro. L'intervento, come informa il Milan, è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà presto il percorso di recupero. I tempi di recupero sono stimati in 30 giorni.