Costacurta: “Essere del Milan? Ci sentivamo superiori all’Inter. Ma mai nemici”

All'ex difensore rossonero hanno chiesto cosa significa essere milanista come a Zenga è stato chiesto cosa vuol dire essere interisti

Ospiti di Skysport, Walter Zengae Billy Costacurta hanno parlato del derby di Milano e l'ex difensore rossonero si è soffermato sull'essere milanista: «Io fino a 14 anni tifavo Varese poi sono arrivato al Milan non nel suo momento migliore, quando sono arrivato io siamo diventati una delle più iconiche di quel periodo, probabilmente tra le più forti al mondo per venti anni. Ci sentivamo superiori, perché vincevamo in Europa, essere così più convincenti in Europa ci portava ad allargarci forse e ad essere forse presuntuosi. Avevamo un complesso di superiorità che in Italia però non era così facile da tradurre. Abbiamo sempre considerato gli interisti dei Bauscia. A Milano la rivalità è stata sempre vissuta in una certa maniera rispetto in certe città. Per noi gli interisti erano avversari erano rivali e non nemici».