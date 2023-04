Milan, Pioli: “Volevamo vincere, ma ho visto una squadra in salute”

"Non è chiaramente il risultato che volevamo, abbiamo giocato con intensità. Nella ripresa abbiamo fatto quello che dovevamo per vincere, ma la palla non voleva entrare. Vedo una squadra in salute: ci è mancato il risultato, non la prestazione. Gli attaccanti hanno deluso? Da loro ci si aspetta il gol, qualcosina è mancato. Ma la squadra ha fatto una buona partita. Secondo me stiamo tornando ai nostri livelli. Sono chiaramente dispiaciuto: abbiamo vinto 4-0 a Napoli e volevamo vincere stasera, ma comunque ho visto una squadra in salute".