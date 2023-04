Serie A, il Milan contro l’Empoli non va oltre lo zero a zero

Se Sparta piange Atene non ride. Dopo il pari dell'Intercon la Salernitana arriva un pareggio per zero a zero anche per il Milan in casa con l'Empoli. Come i nerazzurri, anche i rossoneri saranno impegnati in Champions (nei quarti con il Napoli) in questa settimana, mercoledì sera. Nell'anticipo andato in scena alle 20.45 la squadra di Pioli non è andata oltre lo zero a zero. Aveva segnato nei minuti finali Giroud ma il suo gol è stato annullato dal VAR per un suo tocco di mano.