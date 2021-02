Milan, ennesimo rigore: gap siderale con qualsiasi altra squadra in Europa

La squadra di Pioli ha approfittato di un nuovo penalty: nessuna si avvicina ai rossoneri nei Top5 campionati europei

Ennesimo calcio di rigore per il Milan in questa stagione. L'arbitro, aiutato dal VAR, ha concesso il penalty per un tocco di mano di Gobeljic sul tiro di Krunic. Come sottolineato da Opta, si tratta del diciottesimo tiro dal dischetto per i rossoneri, almeno 3 più di qualsiasi altra squadra dei top-5 campionati europei considerando tutte le competizioni. Una situazione piuttosto singolare.