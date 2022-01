Milan, Gabbia: “Ibra un esempio. Siamo forti, l’obiettivo è vincere un trofeo”

Intervistato dal quotidiano polacco Przegląd Sportowy, il giocatore rossonero indica quali sono gli obiettivi del club

Intervistato dal quotidiano polacco Przegląd Sportowy, Matteo Gabbia ha messo in chiaro quali sono gli obiettivi del Milan in questa stagione. Il difensore ha poi ringraziato Stefano Pioli per la fiducia: "Tutti i giocatori si sentono importanti, questo è merito di Pioli. Anche quando giocavo meno, sentivo che si fidava di me. Lo ringrazierò sempre per questo".

"Abbiamo dimostrato di essere forti, facendo sempre il nostro lavoro anche se non è stato facile. E anche nel periodo in cui abbiamo segnato meno non ci siamo mai sbilanciati. Ci siamo concentrati sulla correzione degli errori. Il club è ambizioso e vincere un trofeo coronerebbe il percorso di crescita iniziato due anni fa: faremo del nostro meglio per riuscirci. Ibrahimovic? Guardo sempre come si allena e prepara le partite, è esigente con se stesso e ha alzato il nostro il livello. Per noi è un esempio".