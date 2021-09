Milan, Ibrahimovic: “In campo con la Juve? Vediamo, non rischio. Il problema…”

Le parole dell'attaccante svedese presente ad un evento in un noto hotel milanese

Zlatan Ibrahimovic ha provveduto in prima persona ad aggiornare i tifosi del Milan sulle sue condizioni di salute. Queste le parole dello svedese all'evento "Mind the gum'"presso l'Hotel Gallia di Milano: "In campo a Torino contro la Juventus? Vediamo giorno per giorno, non è un segreto: ho un problema al tendine e non rischio conseguenze. Voglio tenere tutta la stagione e pensare che non sono Superman. Anche se... Il mio problema è che lavoro troppo e mi piace soffrire".