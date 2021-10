Milan, Ibrahimovic spavaldo: “Scudetto? Vince la squadra in cui gioca Zlatan”

Le parole dello svedese intercettato dagli inviati de 'Le Iene' alla festa per i suoi 40 anni

Il tempo passa ma non scalfisce in alcun modo le certezze e l'orgoglio di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, intercettato a Milano alla festa per i suoi 40 anni, si è espresso così a proposito della lotta per il tricolore in Serie A: "Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, al Milan? E allora il Milan. A 40 anni mi sento giovane, un altro anno è passato e sto solo aspettando di tornare in campo. Ho piccoli problemi, che si risolvono", ha assicurato nel corso di una intervista che andrà in scena questa sera durante la trasmissione 'Le Iene'.