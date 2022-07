il Giornale – Milan, Ibrahimovic punta a rientrare contro l’Inter in Supercoppa

Ieri è arrivata l'ufficialità del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan per un'altra stagione. L'attaccante svedese, ai box per infortunio, vorrebbe tornare a disposizione di Pioli per la sfida in Supercoppa contro l'Inter. A riportarlo è Franco Ordine su il Giornale:

"Da aggiungere c’è qualcosa di interessante. Perché Ibra si iscrive al prossimo torneo da 41enne con il dichiarato obiettivo di tornare in campo in vista della ripresa del torneo post-mondiale, a gennaio 2023. Ha anche una data in testa su cui lavorare duramente come sta facendo oggi con il preparatore di fiducia: aspira a vestirsi di rossonero il 18 gennaio in occasione della Supercoppa d’Italia con l’Inter"