Le rivali / Milan, Kessie è rientrato in Italia: nel pomeriggio allenamento

Il centrocampista ivoriano, terminati gli impegni in Coppa d'Africa, ha fatto ritorno a Milanello in vista dell'Inter

Franck Kessie è tornato in Italia: il centrocampista del Milan, terminati gli impegni in Coppa d'Africa, era atteso a Milanello nella giornata di ieri ma, complici alcuni ritardi aerei, ha dovuto rimandare il suo rientro in gruppo agli ordini di Pioli a oggi. Prima seduta in vista del derby di sabato contro l'Inter per l'ivoriano.