Milan, Kjaer rischia lungo stop: domani artroscopia del ginocchio sinistro

L'aggiornamento sulle condizioni del difensore danese costretto ad abbandonare il campo dopo pochissimi minuti in Genoa-Milan

Brutte notizie in casa Milan. Nonostante la vittoria sul Genoa, il morale non è al meglio per i rossoneri per l'infortunio di Simon Kjaer. Il difensore danese rischia uno stop piuttosto lungo, secondo quanto si apprende in questi minuti dal club. La risonanza e la valutazione specialistica a cui è stato questa mattina sottoposto, infatti, hanno confermato la necessità di una artroscopia del ginocchio sinistro per riparare il danno legamentoso. L’intervento verrà effettuato domani.