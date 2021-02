Milan, Leao dopo il ko con l’Inter: “Non siamo meno forti per gli ultimi risultati”

L'attaccante del Milan, Rafael Leao, ha parlato in conferenza stampa prima della gara d'Europa League contro la Stella Rossa

Il portoghese ha risposto alle domande dei cronisti, analizzando il momento dei rossoneri dopo il pesante ko contro l'Inter nel derby diMilano per 3-0: "Ogni partita è importante. Noi siamo il Milan e entriamo in campo per vincere. Domani vogliamo vincere e cercare di andare avanti in questa competizione. Noi non siamo meno forti per gli ultimi risultati ottenuti. Lavoriamo tanto per fare le nostre partite ed è quello che vogliamo dimostrare domani".