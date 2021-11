Milan, Leao: “Vogliamo vincere il derby. Saremo pronti per la partita di domenica”

Al termine della gara contro il Porto, l'attaccante rossonero ha parlato del derby in programma domenica

Al termine della gara contro il Porto, Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L'attaccante del Milan è già proiettato al derby in programma domenica sera: "Giochiamo contro i migliori d'Europa quindi è una competizione complessa, penso che come squadra abbiamo tanto da imparare. L'Inter? Si tratta pur sempre di un derby, vogliamo vincerlo. C'è tempo per recuperare con tutta la squadra poi saremo pronti alla partita di domenica".