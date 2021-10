Milan, Maldini: “Scudetto? Non ci tiriamo indietro. Kessié? In campo sempre i migliori”

Le parole del dirigente rossonero prima della sfida di questa sera in casa dell'Atalanta

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro l'Atalanta: "Scudetto? Noi non ci tiriamo indietro, l'idea nostra è di migliorare. Sappiamo la differenza fra piazzarsi bene e vincere, è sottile ma è lo step che dobbiamo fare. Ibra non ha lesioni ma solo un dolore al polpaccio. Dovrebbe essere pronto per dopo la sosta, come Giroud, Bakayoko, Krunic. Abbiamo rientri importanti, oggi va in panchina Messias. Per quel che riguarda Zlatan la sua gestione è molto individuale. Ho giocato a quell'età e il dialogo con l'allenatore è importante.