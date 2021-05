Milan, Mandzukic saluta dopo 6 mesi: “Grazie, auguro il meglio per il futuro”

Mario Mandzukic, attaccante croato, ha salutato il Milan dopo appena 6 mesi dal suo arrivo in rossonero con un messaggio social

"È stato un piacere giocare per il Milan. Sono grato ai dirigenti per avermi dato l'opportunità - scrive Mandzukic su Instagram - al mister e al suo staff per il loro grande lavoro e ai miei compagni che non sono solo giocatori eccellenti ma anche un grande gruppo di ragazzi. Sono felice di aver contribuito a riportare questo grande club al ritorno in Champions League, il posto a cui appartiene e auguro a tutti, al club e non solo, il meglio per il futuro". L'attaccante, arrivato a gennaio con un contratto di sei mesi, non sarà rinnovato per la prossima stagione.