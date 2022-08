Milan, Pioli: “Facciamo corsa su noi stessi, serve massima concentrazione”

Prima del calcio d'inizio di Milan-Bologna, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue considerazioni: "Come sempre facciamo la corsa su noi stessi e pensiamo di partita in partita perché il campionato italiano richiede la massima concentrazione e prestazioni di alto livello. Dobbiamo essere bravi a cercare di far correre tanto il Bologna. Vogliamo giocare con le nostre idee e le nostre caratteristiche, stasera speriamo di riuscire ad avere equilibrio. De Ketelaere dal 1'? Ho parlato della partita con tutta la squadra e non con lui nello specifico. Lo vedo bene, non credo abbia bisogno di particolari incoraggiamenti".