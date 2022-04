Milan, Pioli: “Gli arbitri non evitano perdite di tempo. Scudetto? Tutto aperto”

Le parole dell'allenatore rossonero dopo il pareggio ottenuto in casa del Torino questa sera

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio ottenuto in casa del Torino. Queste le sue parole: "Sono andato a dire all'arbitro che secondo me non ha senso continuare a dirci che danno tanti minuti di recupero quando non fanno niente per evitare che si perda tempo. C'è un modo per dare ritmo: far giocare. Nel recupero quanto si gioca? Ero un po' nervoso chiaramente, ma non ho mancato di rispetto a nessuno. Sapevamo delle difficoltà della gara, il Torino ne crea a tutti in fase offensiva. Non abbiamo creato occasioni chiarissime, ma c'erano tante situazioni che potevano diventarle".

E ancora: "Non posso dire nulla sullo spirito della squadra, ma siamo in un momento in cui la palla mezza e mezza ci va storta. Da settimane i passi falsi capitano a tutti, le difficoltà ci sono per tutti, ma io devo analizzare la nostra situazione. Qualcosina in lucidità e intuizione potevamo fare, ma la squadra ha giocato e corso tanto, per cui dobbiamo continuare così. Non ho visto una squadra ansiosa, ma sappiamo tutti quanto pesano queste partite perché lottiamo per qualcosa di straordinario. Ci sta che ci sia un attimino più di pressione, ma l'abbiamo voluta e credo che i ragazzi la stiano gestendo anche bene, nonostante la giovane età. Percentuali scudetto? Non fa per me farne. Durante la sosta sembravamo superfavoriti, poi è toccato al Napoli, ora all'Inter... Credo che fino alle ultime due giornate ci sarà molto equilibrio, quindi ci sarà da stare sul pezzo. Arbitraggio? Non parlerò mai più".