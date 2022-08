Palmeri: “Milan, rigore assurdo. Rigore reso ancor più assurdo dal fatto che in settimana…”

Dopo pochi minuti dall'inizio della nuova Serie A, impazzano già le prime polemiche arbitrali. Sta facendo (comprensibilmente) molto discutere, infatti, il rigore assegnato al Milan contro l'Udinese per un presunto fallo subito da Calabria sul punteggio di 1-0 in favore dei friulani. Il giornalista Tancredi Palmeri ha scritto su Twitter:

"Rigore assurdo per il Milan. Bisogna dirlo anche se poi arrivano gli insulti dei milanisti. E reso ancora più assurdo dalla settimana di chiacchiere dei designatori sul non dover più assegnare i rigorini per solo contatti".