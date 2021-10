Roma-Milan, Maldini: “Più forti e completi di un anno fa. Ce la giochiamo con tutte”

Il dirigente ha parlato della partita contro i giallorossi ma si è soffermato su Mourinho e sulla lotta per lo scudetto

«Abbiamo fatto scelte rischiose perché non potevamo fare grandi acquisti. Abbiamo preso giocatori che non avevano sviluppato il loro talento, come Theo Hernandez. Il riscatto di Tonali è passato attraverso tante discussioni, ma sapevamo che era solo una questione di tempo e la questione del prestito a lui non ha giovato. È stata una costruzione azzardata di questa rosa, ma ci sentiamo più forti e completi dello scorso anno. Il nostro spirito e la mentalità ci ha fatto arrivare a risultati insperati all'inizio», ha aggiunto.