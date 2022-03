Milan, Romagnoli infortunato con l’Inter. Il club rossonero: “Escluse lesioni”

La società ha fatto sapere che il giocatore, che aveva lasciato il campo anzitempo nella gara di Coppa Italia, ha un risentimento all'adduttore

Nella partita con l'Inter si era infortunato ed è stato sostituito. Questa mattina Romagnoli si è sottoposto ad esami clinici. "L’esame ha escluso lesioni muscolo-tendinee nella regione adduttoria sinistra. L’evoluzione clinica verrà valutata giorno per giorno", spiega il Milan. Escluse quindi possibili lesioni, ci sarà da capire se il difensore di Pioli sarà a disposizione per il Napoli, oppure no.