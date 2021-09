Milan, Saelemaekers: “Vogliamo vincere lo scudetto. Quest’anno ci proveremo”

Le parole dell'esterno avanzato rossonero dopo la vittoria di stasera contro il neopromosso Venezia

Anche Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha parlato di scudetto dopo la vittoria sul Venezia di questa sera: "Una squadra competitiva vuole sempre vincere, proveremo a farlo questa stagione. Vogliamo fare qualcosa di buono. Una squadra come il Milan non parte mai per essere seconda o terza, poi è normale pensare partita dopo partita", ha parlato ai microfoni di Sky.