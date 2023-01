Milan, Pioli: “Il nostro scudetto sarà lottare per la zona Champions. Contro l’Inter…”

Le parole del tecnico rossonero dopo la sconfitta per cinque a due contro il Sassuolo di Dionisi

Eva A. Provenzano

Quattro gol subiti in questa partita e quattro in quella contro la Lazio. Non era mai successo nella storia del Milan che arrivassero due sconfitte consecutive con almeno quattro gol subiti. Il Sassuolodi Dionisi non vinceva da ottobre. Un momentaccio per i rossoneri ad una settimana dal derby con l'Inter. Alla fine della partita è arrivata l'analisi di Stefano Pioli.

Queste le sue parole a Skysport: «Appena dopo la partita vivo un momento di delusione ma con quella non si va lontano. Nelle ultime prestazioni siamo stati in difficoltà e questo ci deve spingere a capire che certe situazioni vanno migliorate. Molto probabilmente non vinceremo lo scudetto ma il nostro scudetto sarà lottare per la zona Champions. Ancora tutte le possibilità di raggiungere questo obiettivo».

-Problema tattico o psicologico: sembra sia stata spenta la luce?

Tre settimane fa eravamo un'altra squadra, dalla non vittoria con la Roma non siamo riusciti a mettere in campo le prestazioni giuste in campo. Gli ultimi giorni di allenamento sono stati davvero buoni. Ma adesso come prendiamo uno schiaffo fatichiamo a reagire. Si deve andare avanti: magari senza la stessa leggerezza di prima ma con convinzione, possiamo ancora fare un bel campionato e riuscire a trovare il piazzamento in Champions.

-Magari questa squadra pecca per poca esperienza?

Cercheremo di prendere le giuste soluzioni per aiutare la squadra a fare meglio con la società. Alla prossima partita abbiamo il derby. Lavoreremo al meglio perché vogliamo reagire e ad uscire da questo momento.

-Si va comunque avanti con questo modulo ed equilibrio...

Sto pensando a tante cose. Tutto quello che ci ha funzionato negli ultimi due anni e ci ha permesso di dare un calcio bello da vedere e concreto nei risultati non sta funzionando. Per cambiare i risultati qualcosa andrà modificato. Cercheremo di trovare nuove energie e magari nuove posizioni sul campo.

-Cambierai qualcosa nel tuo modo di approcciarti ai giocatori?

Facile dire che ho trovato giocatori con la pancia piena. Il rimpianto più grosso che ho è che non è così. Avevamo gli atteggiamenti giusti e abbiamo anche la voglia giusta ma non abbiamo la capacità di reagire alle difficoltà della gara.

-Intervenire sul mercato a breve magari per il portiere?

Se si subisce così tanto e si lasciano tante chance all'avversario anche il portiere va in difficoltà. In questo momento non mi devo soffermare sul singolo giocatore ma fare in modo che la squadra tenga bene il campo e migliorare tutte le cose che possiamo fare meglio. La prossima partita è importante, dobbiamo essere preparati per fare una grande partita.

(Fonte: SS24)