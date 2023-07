CF – Milan punta su San Donato: acquistata la società che detiene l’area. Cifre e dettagli

Il Milan punta forte sull’area di San Donato, secondo quanto svelato da calcioefinanza.it che ha potuto consultare dei documenti in merito

Aggiornamenti sulla questione nuovo stadio, questa volta del Milan. Il club rossonero punta forte sull’area di San Donato, secondo quanto svelato da calcioefinanza.it che ha potuto consultare dei documenti in merito. “In particolare, il Milan ha acquisito il 90% della Sportlifecity SRL (definita SLC), di cui l’80% da Cassinari & Partners SRL (C&P) e il 10% da Compagnia Finanziaria Sviluppo Immobiliare SRL (CFS), con la C&P che rimarrà poi azionista di minoranza con il 10% delle quote.

Il prezzo di acquisto del 90% delle quote della società è pari a 3 milioni di euro, suddiviso tra le due società. La Sportlifecity ha concluso, entro il 30 giugno scorso, l’acquisizione dell’area dalla Asio Srl, per un corrispettivo pari a 7,2 milioni di euro”, si legge. Il Milan dunque ha fatto un nuovo passo in avanti sul progetto stadio a San Donato, acquisendo la società che detiene l’area.