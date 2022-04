Milan, Theo Hernandez si lamenta: “Il Torino ha perso tempo tutta la partita”

Le parole del difensore rossonero dopo il pareggio in casa dei granata di Juric

Dopo lo 0-0 di questa sera in Torino-Milan, Theo Hernandez ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "Abbiamo dato tutto per vincere, non ci siamo riusciti, ma avremo un'altra gara la settimana prossima. Squadre come il Torino ci tengono a fare bene contro il Milan e perdono tempo tutta la partita, per noi è difficile giocare. Dobbiamo dare tutto per vincere tutte le partite: gli ultimi risultati non sono buoni, ma pensiamo alle prossime".