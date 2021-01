Milik, futuro in Ligue 1: ad un passo l’accordo con il Marsiglia. Ecco le cifre dell’operazione

Il futuro di Arkadiusz Milik dovrebbe essere in Ligue 1, più precisamente al Marsiglia. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il centravanti polacco, in procinto di lasciare Napoli essendo in scadenza a giugno, ha raggiunto un accordo con il club francese sulla base di un ingaggio da 4 milioni a stagione più bonus. Napoli e Olympique stanno dunque affinando un’intesa sulla formula e sul prezzo per un trasferimento che prevederà circa 10 mln cash, eventuali bonus e una percentuale sulla futura rivendita.