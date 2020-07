“L’ho visto lunedì scorso, baci e abbracci, ma credo francamente che il suo ingaggio non sia alla portata non solo di squadre di Serie B ma anche per quasi tutte le squadre di Serie A”. Lo ha detto l’ad del Monza Adriano Galliani, in una intervista a ‘Binario Sport’ a proposito della suggestione Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe lasciare il Milan ad agosto. “Ma arriverà comunque un attaccante importantissimo“, ha assicurato il dirigente del club neopromosso in Serie B.