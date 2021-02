Juve, Morata ancora a riposo: infezione virale per lo spagnolo

L'attaccante spagnolo non ha preso parte all'allenamento di oggi: Morata ha rimediato un'infezione virale e deve stare a riposo

All'allenamento della Juventus di oggi non ha preso parte Alvaro Morata: l'attaccante, infatti, è rimasto a riposo per proseguire il recupero dall'infezione virale, come fa sapere il club. Ancora fermi ai box Arthur, Bonucci, Chiellini, Cuadrado e Danilo, mentre Danilo dovrà saltare la trasferta di Verona per squalifica. Il tecnico Andrea Pirlo ha convocato i suoi giocatori per domani mattina, in programma una nuova sessione di lavoro alla Continassa.