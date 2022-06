UFFICIALE / La Juve saluta Morata. Lui: “Sarò sempre juventino”

Il calciatore spagnolo non sarà riscattato e lascia, dopo due anni in prestito, il club bianconero

Alvaro Morata torna all'Atletico Madrid e saluta la Juventus per la seconda volta. La società bianconera ha deciso di non esercitare l'opzione di riscatto fissata a 35 milioni e ha salutato sul sito ufficiale il giocatore: "Si chiude l’avventura di Alvaro Morata alla Juventus. L’attaccante spagnolo, in prestito dall’Atletico Madrid nelle ultime due stagioni, saluta per la seconda volta i colori bianconeri", si legge.