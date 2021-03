Morata rilancia la Juve: “La stagione non è finita, dobbiamo concentrarci su obiettivi”

Durante la conferenza della Nazionale spagnola, alla vigilia della sfida contro la Grecia, al giocatore hanno chiesto anche della Juve

Alvaro Morata, nella conferenza stampa della Nazionale spagnola, ha parlato della Juventus , dell'eliminazione in CL e del campionato italiano. Il giocatore ha parlato alla vigilia della gara contro la Grecia valida per la qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar.

«Cristiano Ronaldo lo vedo bene. Ovviamente sappiamo che lui era abituato a giocare sempre i quarti di Champions League e a vincere spesso la Coppa. Quindi per lui è difficile ma lo è anche per me e per tutto il club. La Juve però deve concentrarsi sugli obiettivi che ha ancora a disposizione e soprattutto dobbiamo ricordarci che la stagione non è finita», ha detto il calciatore.