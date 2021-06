Mourinho si allena e si prepara per la Roma: “Il 6 luglio sta arrivando”

Dai social racconta che si sta tenendo in forma: l'allenatore portoghese al lavoro per affrontare la sua nuova avventura

Prima l'Europeo da commentare e poi l'avventura con la Roma. José Mourinho intanto si tiene in forma per farsi trovare pronto per la sua nuova esperienza in Italia. Torna dopo il 2010 storico che ha fatto diventare una leggenda la sua carriera. All'epoca allenava l'Inter e con il club nerazzurro ha vinto il Triplete poco prima di partire su una macchina di Florentino Perez con meta Madrid.