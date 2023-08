Mourinho: “Roma da 5/8° posto. Lukaku? Non scappo e dico che…”

L’ipotesi Romelu Lukaku, ma non soltanto. José Mourinho ha parlato così in conferenza stampa del mercato della Roma e non soltanto: “Azmoun? Non è ancora un nostro giocatore. Faccio fatica a parlare di lui, non è ancora mio. È a Roma, non so se ha finito le visite, sicuramente non ha firmato. Non lo vedo come giocatore della Roma. Immaginati di Lukaku, che è un giocatore del Chelsea. Per non scappare dalla domanda dico che ci sono allenatori e club dove si scelgono i giocatori e quelli che arrivano sono le prime scelte. Sia in Italia che in Inghilterra ci sono questi tipi di club ma noi siamo in un’altra situazione.