Roma-Atalanta, Mancini: “Mourinho dice che se ne starà sempre in tribuna”

L'allenatore giallorosso era squalificato per due giornate e la sua squadra senza di lui in panchina ha collezionato sei punti

Gianluca Mancini ha commentato la vittoria per uno a zero della Roma nella gara contro l'Atalanta .

A me ha detto 'finalmente non hai preso neanche un giallo'. Non mi ricordo da quando non succedeva. A parte gli scherzi si è complimentato con noi e ha detto che starà sempre in tribuna visto che senza di lui in panchina abbiamo fatto sei punti.