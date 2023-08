Mourinho: “Punta? In ritardo, ma non piango. Gli investimenti di altri club…”

PAREDES - “Sono felice con Paredes, molto. Mi piace da tanto, è campione del mondo lui, anche se l’anno scorso non è stata una stagione positiva. Pre-campionato inesistente per lui, ma è in condizione molto positiva, soprattutto mentalmente. Partirà dalla panchina, ma sono convinto ci possa dare una mano domani. Mi piace come pensa il calcio lui in quella posizione”.

NUOVI - "Aouar è praticamente fermo da un anno, era in scadenza e aveva problemi col club. Sapete che stagione ha fatto Paredes alla Juve. Renato Sanches ha avuto tanti infortuni, non ha giocato con regolarità. Giocatori che piacciono, ma bisogna lavorare. Non facciamo paragoni con gli investimenti fatti da altri club. Per Llorente e Ndicka sono contento, sono a livello della Roma, quest’ultimo deve imparare a giocare con noi, ancora non sa farlo. Mi fanno male certe analisi su Ibanez, è stato fantastico per noi, pur avendo sbagliato qualche partita. Sono tranquillo e positivo, il club ha lavorato bene, i giocatori hanno bisogno della mia positività. Sono convinto che il club voglia ciò che voglio io come ho detto prima, siamo tutti dallo stesso lato del fiume, siamo insieme".

NUOVO ATTACCANTE - "Sulla punta siamo in ritardo, ma noi domani dobbiamo giocare e io mi devo fidare di chi ho in campo e in panchina. Mi fido della società e del direttore, mi hanno detto che l'attaccante arriverà, ma domani inizia la Serie A".

