Roma, Mourinho: “Per essere al top serve tempo. Non abbiamo una proprietà pazza”

Le parole dello 'Special One', José Mourinho', dopo il fischio finale della sfida tra la Roma e l'Udinese all'Olimpico

Alessandro De Felice

Intervenuto in collegamento dall'Olimpico di Roma al termine della sfida tra i giallorossi e l'Udinese, José Mourinho ha analizzato la gara vinta per 1-0 ai microfoni di DAZN. Lo 'Special One' spiega cosa manca alla sua squadra per essere a livello delle prime 4/5:

"Ci manca tempo e altro, che però non ti dirò (al giornalista, ndr). Serve sicuramente tempo. Io sono concentrato nel far crescere la squadra e i giocatori a livello organizzato. Lavoro molto bene con persone che sono con noi, cerco di dare il mio contributo in base alla mia esperienza. Abbiamo bisogno di tempo e di qualcosa in più, però il tempo conta".

Sulla rosa e la mancanza delle alternative:

"Anche la dirigenza ha bisogno di tempo. Solo una proprietà pazza non si preoccupa del futuro: ci sono tanti esempi in Europa. Questa proprietà si preoccupa oggi, domani e dopodomani. Le cose vanno fatte in modo che il club sia sostenibile. Ai calciatori ho detto che la gente è con noi anche dopo la sconfitta e va bene. Abbiamo fatto 12 punti in 5 partite ed è molto buono per noi. Dobbiamo continuare così con le nostre limitazioni e le nostre qualità".

Sul cartellino rosso a Pellegrini, che gli costerà la squalifica nel derby:

"Non conosco i meccanismi del calcio italiano, però dobbiamo cercare di fare di tutto per farlo giocare. Ho tanti dubbi che quello fosse un secondo giallo, non posso dire che non giochi domenica perché non conosco i meccanismi legali del calcio italiano".