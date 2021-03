Giudice sportivo, duemila euro di multa al preparatore della Juve Bertelli

Sanzione per il collaboratore di Pirlo per aver protestato contro gli addetti della procura federale

Il preparatore atletico della Juventus, Paolo Bertelli, dovrà pagare una multa di duemila euro. Lo ha deciso il giudice sportivo rispetto alla gara dei bianconeri contro la Lazio (3 a 1). Stando a quanto si legge nel comunicato della Lega Serie A, la multa arriva nei confronti del collaboratore di Pirlo "per avere, al 25esimo del primo tempo, protestato continuativamente in maniera irrispettosa nei confronti dei collaboratori della Procura Federale".

Per lui solo una multa. Invece sanzione da 5mila euro e inibizione a ricoprire cariche federali fino al 22 marzo per Beppe Ursino, direttore sportivo del Crotone. Motivazione: "Per avere, durante l'intervallo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara al quale si rivolgeva con espressioni ingiuriose". La squadra calabrese nel fine settimana ha giocato contro il Torino e ha vinto 4 a 2.